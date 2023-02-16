Мэр Новосибирска назвал срок сноса дома на Линейной после взрыва

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что разрушенный дом на Линейной, 39 не будут сносить, пока жильцы не заберут все вещи.

Работы по сносу дома № 39 на улице Линейной в Новосибирске начнутся после того, как жильцы заберут вещи из квартир. Об этом мэр областного центра Анатолий Локоть заявил в ходе "Часа прессы" 16 февраля.

"На сегодняшний день первоочередная задача — помочь людям эвакуировать свои вещи из разрушенных квартир. Сначала они забирали мелкие вещи, то, что можно унести в руках. Теперь — крупногабаритые. И до тех пор, пока этот процесс не будет завершен, говорить о сносе дома преждевременно. Сколько времени потребуется, столько потребуется", — объяснил Локоть.

Комментируя дальнейшую судьбу земельного участка на Линейной, 32, градоначальник отметил, что такое решение пока не принято.

"Прежде всего это место скорби", — подчеркнул он.