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Мэр Новосибирска назвал срок сноса дома на Линейной после взрыва

Фото Мэр Новосибирска назвал срок сноса дома на Линейной после взрыва
Фото Мэр Новосибирска назвал срок сноса дома на Линейной после взрыва

Фото Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что разрушенный дом на Линейной, 39 не будут сносить, пока жильцы не заберут все вещи.

Работы по сносу дома № 39 на улице Линейной в Новосибирске начнутся после того, как жильцы заберут вещи из квартир. Об этом мэр областного центра Анатолий Локоть заявил в ходе "Часа прессы" 16 февраля.

"На сегодняшний день первоочередная задача — помочь людям эвакуировать свои вещи из разрушенных квартир. Сначала они забирали мелкие вещи, то, что можно унести в руках. Теперь — крупногабаритые. И до тех пор, пока этот процесс не будет завершен, говорить о сносе дома преждевременно. Сколько времени потребуется, столько потребуется", — объяснил Локоть.

Комментируя дальнейшую судьбу земельного участка на Линейной, 32, градоначальник отметил, что такое решение пока не принято.

"Прежде всего это место скорби", — подчеркнул он.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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