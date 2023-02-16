На «Сибирской строительной неделе» обсудили вопросы развития отрасли

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«Сибирская строительная неделя» впервые стала площадкой проведения выездного заседания профильного комитета Госдумы – в третий день работы форума прошло совещание комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ. Для региона это значимое событие, отметил губернатор Андрей Травников. И отличная возможность на местных примерах обсудить с федеральными законодателями те проблемы строительной отрасли, которые субъект не может решить на своем уровне.

Перед началом совещания председатель комитета Сергей Пахомов поблагодарил региональный минстрой и Губернатора за работу строительного комплекса в области. «Много цифр, они в основном позитивные. Если говорить в целом, то Новосибирская область хорошо выглядит на строительной карте», — подчеркнул депутат.

Такого беспрецедентного количества социальных, инфраструктурных, жилых объектов одновременно, как в предыдущие годы, не строили в области никогда.

Новосибирская область накопила большой опыт решения проблем в строительной отрасли, использования механизмов нацпроектов и программ разного уровня для возведения новых объектов и специалисты регионального минстроя готовы этим опытом делиться.

Законодательная неопределенность понятия «апартаменты» — один из вопросов, актуальность которого серьёзно выросла за последние годы. В прошлом году в Госдуме шли дебаты о том, необходимо ли приравнять их к жилью.

На заседании комитета Сергей Пахомов отметил: однозначно нет. Уже построенные апартаменты не получат права регистрации как жильё. По его мнению, апартаменты строятся, потому что другое жильё на том месте, где их возводят, построить невозможно.

«Есть ещё ряд причин, по которым мы не сможем дать апартаментам статус жилья. Сегодня наша задача как можно более чётко фиксировать это в законодательстве. Это первое. Второе — мы должны найти такие механизмы и инструменты, которые сделают строительство простым, понятным и выгодным. В законодательстве мы это пропишем, но двигаться надо в сторону "нежилые помещения с возможностью временной регистрации". Мы в этом году всё-таки планируем эту задачу выполнить», — сообщил депутат.

Андрей Травников подчеркнул: с одной стороны, возведение апартаментов — это важный вид бизнеса, который позволяет стимулировать развитие строительства и внутреннего туризма. Такой вид бизнеса должен существовать. С другой — этому явлению необходимо дополнительное нормативное регулирование. Надо прекратить появление апартаментов, под которыми «скрываются» обычные жилые дома.

«В Новосибирской области, мы, к сожалению, видим: за последние годы этот вид строительства идёт по нарастающей. И строительство апарт-отелей иногда используется для скрытого создания жилых комплексов. Ко временному размещению объекты, которые появляются, никакого отношения не имеют. При этом они создают дополнительные проблемы – социальные и инфраструктурные, повышают коррупционные риски, как и в любой отрасли, где есть недорегулированность. Считаю, здесь нужно действовать смелее и регулирование этого вида строительства вводить более чётко», — заявил Андрей Травников.

Заместитель председателя комитета Александр Аксененко добавил, что комитет всегда готов вместе с регионами рассматривать и обсуждать проблемные вопросы и находить пути решения.

Напоминаем, что по итогам 2022 года в Новосибирской области введено в эксплуатацию 2,244 млн кв. м жилья, что на 11,9% выше уровня 2021 года. Введено в эксплуатацию 34 объекта социальной инфраструктуры. В 2023-2025 годах планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 137 объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, продолжается строительство крупнейших объектов: кампуса мирового уровня НГУ, ЦКП СКИФ, Федерального детского реабилитационного центра и др.