Космонавт Анна Кикина из Новосибирска показала туалет на МКС

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Космонавт Анна Кикина из Новосибирска рассказала об устройстве санузла на космической станции.

Новосибирский космонавт Анна Кикина показала на видео, как работает туалет на МКС. Только специалисты его называют по-другому — ассенизационно-санитарное устройство.

Устройство, без которого нахождение экипажа на орбитальной станции было бы просто невозможно, подключено к к сжатому воздуху.

«АСУ принимает материал, поступающий от человека, и при помощи сжатого воздуха уносит в накопители», — отметила Анна Кикина.

Как ранее писал Сиб.фм, мэр Новосибирска поручил подготовить встречу космонавта Анны Кикиной с молодежью.