Новосибирский «Локомотив» победил в сибирском дерби на «Кузбасс-арене»

Фото предоставлено: lokovolley.com

Волейбольная команда Новосибирска порадовала болельщиков красивой игрой, которая привела их к уверенной победе над соседями

15 февраля состоялся соседский матч между новосибирской командой «Локомтив» и «кузбассовцами» из Кемерово. Игра проходила на новой семитысячной площадке в «Кузбасс-Арене». Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск».

Поддержать земляков отправились 200 фанатов из Новосибирска.

Команда Пламена Константинова продемонстрировала красивую игру в хорошем темпе, порадовала болельщиков яркими игровыми моментами и в итоге одержала уваренную победу над соперниками:

«Кузбасс» (Кемерово) – «Локомотив» (Новосибирск) – 0:3 (20:25, 20:25, 15:25).

По 12 очков у доигровщика Омара Курбанова и блокирующего Ильяса Куркаева, 11 — у блокирующего Дмитрия Лызика, 9 — у диагонального Дражена Лубурича.

Следующий матч состоится 19 февраля. Дома «Локомотив» встретится с командой «Югра-Самотлор» из Нижневартовска.