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политика

Отпуск при частичной мобилизации в феврале 2023: кому положен, как получить, сколько дней дается

Фото Отпуск при частичной мобилизации в феврале 2023: кому положен, как получить, сколько дней дается
Фото Отпуск при частичной мобилизации в феврале 2023: кому положен, как получить, сколько дней дается

Pixabay.com

Контрактами граждан, мобилизованных в зону СВО, предусмотрены отпуска. Одними их первых на побывку домой поедут те мужчины, присутствие которых потребуют семейные обстоятельства.

Экспертное мнение

По мнению председателя региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майора Николая Тутрина, всем российским военнослужащим, принимающих участие в Спецоперации на Украине, положен отпуск по аналогии со службой в Сирии, Афганистане и на Северном Кавказе.

В теории ротация проводится через несколько месяцев после начала службы. На практике и учитывая текущую напряжённую обстановку в местах боевых действий, первые отпуска мобилизованным россиянам будут давать не ранее, чем через пару месяцев, предположил генерал-майор.

Пока некоторых военнослужащих отпускают внепланово по причине личных обстоятельств: рождение ребенка, смерть близкого родственника и тому подобное.

Фото Отпуск при частичной мобилизации в феврале 2023: кому положен, как получить, сколько дней дается 2

Как долго длится отпуск?

Продолжительность отпуска российского военнослужащего составляет 30 дней в году. Но для мобилизованных срок отпуска индивидуален и зависит от нескольких факторов, так как практика частичной мобилизации – новая для нашей страны. Поэтому срок, в течение которого отдохнут военнослужащие, зависит от ситуации в зоне СВО и семейных обстоятельств бойцов, пояснил ранее главный военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

А как же ротация?

Что касается всеобщей ротации внутри армейских структур, то, на сегодняшний день, о сроках её проведения ничего неизвестно. Нет такой информации и в тексте Указа Президента РФ Владимира Путина от 21 сентября 2022 года. Ничего не говорится об этом и в Федеральном законе № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Информационный портал Объясняем.рф по этому вопросу сообщил, что ротация боевых подразделений будет производиться по решению командования, исходя из оперативной обстановки. Но единых сроков предоставления отпусков по понятным причинам сейчас нет.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Теги

война
военные
Новосибирск
отпуск
солдат
мобилизация
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