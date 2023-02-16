Полковник Литовкин призвал отрезать Украину от Польши

Фото: Минобороны России

По мнению полковника Виктора Литовкина, пока армия России не дойдёт до польской границы, спецоперация на Украине должна продолжаться.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин призвал отрезать Украину от Польши. По его мнению, пока армия России не дойдёт до польской границы, спецоперация на Украине должна продолжаться, пишет Pravda.Ru.

Эксперт упомянул, что именно через границу с Польшей в Киев поставляется западное вооружение, и прибывают наёмники.

«Надо это прекращать. А прекратить можно только тем, что отрезать границу и уничтожить вот эти станции, на которых идут переобувания вагонов с узкой европейской колеи на широкую российскую колею», — заверил Литовкин.

Напомним, политолог назвал условия, которые помогут денацифицировать Украину.