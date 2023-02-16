Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Полковник Литовкин призвал отрезать Украину от Польши

Фото Полковник Литовкин призвал отрезать Украину от Польши
Фото Полковник Литовкин призвал отрезать Украину от Польши

Фото: Минобороны России

По мнению полковника Виктора Литовкина, пока армия России не дойдёт до польской границы, спецоперация на Украине должна продолжаться.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин призвал отрезать Украину от Польши. По его мнению, пока армия России не дойдёт до польской границы, спецоперация на Украине должна продолжаться, пишет Pravda.Ru.

Эксперт упомянул, что именно через границу с Польшей в Киев поставляется западное вооружение, и прибывают наёмники.

«Надо это прекращать. А прекратить можно только тем, что отрезать границу и уничтожить вот эти станции, на которых идут переобувания вагонов с узкой европейской колеи на широкую российскую колею», — заверил Литовкин.

Напомним, политолог назвал условия, которые помогут денацифицировать Украину.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

армия
военные
Россия
Украина
Польша
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25902
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
13863
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8569
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8407
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8357
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
7697
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте
7432
В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори