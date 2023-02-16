Производитель цемента подвел итоги 2022 года

Фото: «Искитимцемент»

АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») подвело итоги работы в 2022 году.

За 12 месяцев предприятие выпустило и реализовало 1,15 млн тонн цемента. На фоне общего снижения емкости рынка Сибирского федерального округа предприятие сохранило объёмы на уровне 2021 года, за счёт участия в строительстве крупнейших жилищных, инфраструктурных и промышленных объектов.

В основном, продукция завода производится в Новосибирской области, Алтайском крае и Омской области. С 2021 по 2022 год с помощью искитимского цемента строили ледовый дворец спорта в Новосибирске, четвёртый мост через Обь, птицефабрики в Искитимском районе и молочный комплекс в Маслянинском районе, а также использовался для реконструкции терминала в аэропорту Толмачево. Специальные цементы применяются для строительства автодороги восточного обхода Новосибирска.

С 2022 предприятие выпускает продукцию в бумажных мешках по 25 и 50 кг. Это новая упаковка. Кроме того, изменился дизайн крафт-мешка, появились коммерческие наименования: «СИБЦЕМ ЭКСПЕРТ 500», «СИБЦЕМ ПРОФИ 450» и «СИБЦЕМ НОРМАЛ 400». На таре есть QR-код с информацией о продукте на сайте компании.

Сейчас в наличии у компании есть десять видов цемента, в их числе три «дорожных». В период с января по декабрь реализовано 50 тыс. тонн цементов для транспортного строительства, что составляет около 4% от общего объема реализованной за год продукции. Цементники рассчитывают на дальнейший рост данных показателей, принимая во внимание основные положения «Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года», предусматривающей увеличение доли дорог с цементобетонным покрытием в общем объеме новых трасс в стране до 50%. Внедрение современных технологий ускорит формирование сети качественных и безопасных трасс.

Спрос на бездобавочные высокомарочные цементы повысился на 5% в 2022 году. Доля сепарированного цемента в общем объёме продаж тоже возросла. За 12 месяцев выпущено 0,6 млн тонн такой продукции – 49% от общего объема реализации.

Доставка продукции осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. За год по железной дороге отгружено 377 тысяч тонн, а автотранспортом – 777 тысяч тонн.

Формат доставки пользуется популярностью у заказчиков. Из-за этого большое внимание уделяется обновлению автопарка участка централизованной доставки цемента. Подразделение укомплектовано 28 цементовозами, 19 из них — современные магистральные машины. В прошлом году для отгрузки продукции потребителям Новосибирской области и Алтайского края приобретено два седельных тягача SITRAK и два бульдозера «ЧЕТРА» Т-25.

Лабораторное оборудование тоже обновляется. . В 2022 году для испытательного центра цеха «Помол» приобретен настольный рентгенофлуоресцентный анализатор X-Supreme 8000. Он используется в круглосуточном мониторинге процесса производства. В центральной заводской лаборатории установлен новый фотоэлектрический фотометр КФК-3 «ЗОМЗ» для проведения химических анализов цементов и других материалов по ГОСТ 5382-2019. Кроме того, в распоряжение специалистов отдела технического контроля поступила пропарочная камера КУП-1А для проведения испытаний проб цемента на прочность при термовлажностной обработке.

Реализация масштабных инвестиционных проектов постоянно проводится на предприятии. Плановые ремонтно-восстановительные работы выполняются вовремя. Мероприятия программы повышения экологической эффективности имеют особо значение. В 2022 году проведены два из шести заявленных мероприятия: установлен современный рукавный фильтр за колосниковым холодильником печи № 9 и произведена замена газовой горелки. Затраты на модернизацию оборудования составили около 350 миллионов рублей. В 2023-м планируется завершить аналогичные мероприятия на технологической линии № 7.

За счёт новых методик и объектов контроля экологическая лаборатория предприятия успешно прошла процедуру расширения области аккредитации в 2022 году. Теперь подразделение может измерять промышленные выбросы по десяти методикам и атмосферного воздуха – по восьми. В планах — получение лицензии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на проведение замеров для оценки качества воздуха.

«Приоритетным направлением деятельности в современных экономических условиях остается сохранение потенциала предприятия, обеспечение его бесперебойного функционирования, четкое планирование работы с учетом основных рыночных тенденций. Мы готовы удерживать прочные позиции на рынке Сибири, наращивать объемы производства и реализации, в полной мере обеспечивать потребителей высококачественными цементами, – отмечает управляющий директор компании Владимир Скакун. – В 2023 году продолжим устойчивое развитие: будем выполнять все взятые на себя обязательства, реализовывать проекты по модернизации оборудования, повышать технико-экономические показатели, сокращать удельный расход топлива».