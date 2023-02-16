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Стали известны подробности обнаружения двух замёрзших тел под Новосибирском

Фото Стали известны подробности обнаружения двух замёрзших тел под Новосибирском
Фото Стали известны подробности обнаружения двух замёрзших тел под Новосибирском

Фото: «Инцидент Новосибирск»/ВК

Тела двух людей нашли у реки в Новосибирской области.

Два трупа, найденные в Новосибирской области, были обнаружены на берегу реки Каргат на открытом пространстве. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления личности погибших.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в четверг, 16 февраля, рано утром в селе Цветники Здвинского района очевидцы заметили мертвого мужчину с женщиной. На опубликованных кадрах видно, что мужчина лежит в обнимку с женщиной. Обо они одеты по-летнему, а их тела затвердели от мороза.

На место вызвали правоохранителей. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили информацию. Сейчас материала дела правоохранители передадут в региональный Следком.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске врач Овсянникова рассказала о гибели людей от переохлаждения.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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