В Заксобрании три фракции поддержали отмену прямых выборов глав Новосибирска и Кольцова

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Законопроект об избрании мэров Новосибирска и Кольцова муниципальными депутатами по итогам конкурса поддержан фракциями «Единой России», ЛДПР и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», сессия законодательного собрания Новосибирской области рассмотрит его 20 февраля.

Законопроект внесла группа из десяти депутатов, в состав которой вошли представители разных партий и независимый парламентарий, что, по словам экспертов, говорит о консолидации основных политических сил по этому вопросу. В начале недели комитет заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению поддержал законопроект и принял решение вынести его на рассмотрении сессии регионального парламента.

Представители партий рассказали об итогах рассмотрения документа.

Один из инициаторов законопроекта – заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по агитационно-пропагандистской работе, председатель социального комитета заксобрания Игорь Гришунин отметил: «Законодательство нам позволяет выбирать одну из форм назначения главы города. Главное, чтобы все органы власти вместе работали на благо жителей города, региона, страны. Общественная палата Новосибирской области после обсуждений с экспертами, подготовила обращение в Заксобрание о замене прямых выборов мэра на конкурсную процедуру избрания. Была создана инициативная группа из 10 депутатов, представляющих разные партии. Подготовили проект областного закона, который предлагает избирать руководителей Новосибирска и Кольцово из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. И как инициаторы законопроекта, мы вышли с предложением к «Единой России» нас поддержать. Президиум партии инициативу одобрил. И сейчас мы заручились поддержкой фракции «Единой России» в Законодательном Собрании. Следующий шаг – рассмотрение законопроекта на ближайшей сессии регионального парламента».

Руководитель фракции «Единой России» в заксобрании, заместитель секретаря регионального отделения по проектной работе Валерий Ильенко подчеркнул: «На сегодняшний день изменение закона – это актуальный вопрос. Он был озвучен депутатами Законодательного Собрания, рассмотрен на комитете по госполитике, что ещё раз подтверждает, что нам к нему в любом случае пришлось бы вернуться. Депутаты фракции «Единая Россия» поддержали эту инициативу. Я нисколько не сомневаюсь, что закон будет принят на сессии. Вертикаль, про которую мы сегодня говорим, начиная от губернатора и заканчивая главами муниципальных образований – это необходимо».

По словам руководителя фракции ЛДПР Александра Щербака, депутаты ЛДПР будут консолидировано голосовать в поддержку законопроекта: «Несмотря на высокий градус дискуссии вокруг этого вопроса, считаю, что нужно убрать лишние эмоции: рассматриваемый законопроект – это не выбор между добром и злом, не выбор между тенью и светом, как пытаются обозначить определенные политические силы. Это – смена одной модели на другую, причем предлагаемая модель многократно доказала свою состоятельность во всем мире. Эта система работает во всех наших муниципальных районах, сельсоветах, трех из пяти городских округов. У нас есть фундамент единой вертикальной системы публичной власти – обновленная Конституция. Сохранение единой логики правовой системы — это крайне важно. И в этой логике, подчеркну — в конституционной логике, встраивание в вертикаль крупнейшего муниципалитета страны не просто необходимо, а неизбежно».

Руководитель фракции «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в региональном парламенте Александр Аверкин заявил о том, что после детального обсуждения фракцией было принято решение о поддержке законопроекта и обратил внимание на актуальность предложенной модели: «Считаю эту модель актуальной в условиях тех реалий, которые сложились в нашей области и стране в целом. Вертикаль власти себя уже зарекомендовала».