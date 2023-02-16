Тюменец избил знакомого металлической трубой за то, что тот угрожал ему топором

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Жителя Тюмени осудили за избиение человека кулаками и металлической трубой. Мужчина объяснил свой поступок неадекватным поведением потерпевшего, который угрожал ему и присутствующим на улице топором.

Суд Тюмени признал виновным и осудил 26-летнего Владислава Ф., который избил человека кулаками и металлической трубой, пишет МегаТюмень.

Инцидент произошел в июне прошлого года. В тот день обвиняемый вступил в конфликт с местным жителем и дважды ударил его кулаком по лицу. А когда тот стал убегать, он два раза ударил его металлической трубой по голове.

«У потерпевшего – множественные переломы костей лица, раны, гематомы и кровоизлияние в мозг», – сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В зале суда тюменец полностью признал свою вину. Он объяснил содеянное тем, что потерпевший с помощью ножа и топора угрожал ему и всем присутствующим на улице. В итоге суд избрал ему наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком 3 года.

Напомним, 35-летний житель Новосибирска проведет два года в колонии за избиение мужчины лопатой.