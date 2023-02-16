Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Тюменец избил знакомого металлической трубой за то, что тот угрожал ему топором

Фото Тюменец избил знакомого металлической трубой за то, что тот угрожал ему топором
Фото Тюменец избил знакомого металлической трубой за то, что тот угрожал ему топором

Фото: Сиб.фм

Жителя Тюмени осудили за избиение человека кулаками и металлической трубой. Мужчина объяснил свой поступок неадекватным поведением потерпевшего, который угрожал ему и присутствующим на улице топором.

Суд Тюмени признал виновным и осудил 26-летнего Владислава Ф., который избил человека кулаками и металлической трубой, пишет МегаТюмень.

Инцидент произошел в июне прошлого года. В тот день обвиняемый вступил в конфликт с местным жителем и дважды ударил его кулаком по лицу. А когда тот стал убегать, он два раза ударил его металлической трубой по голове.

«У потерпевшего – множественные переломы костей лица, раны, гематомы и кровоизлияние в мозг», – сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В зале суда тюменец полностью признал свою вину. Он объяснил содеянное тем, что потерпевший с помощью ножа и топора угрожал ему и всем присутствующим на улице. В итоге суд избрал ему наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком 3 года.

Напомним, 35-летний житель Новосибирска проведет два года в колонии за избиение мужчины лопатой.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

удар
обвинение
осуждённый
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25992
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
13938
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
9316
В Новосибирске верующие отмечают Сретение Господне 15 февраля
8644
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8455
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8411
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
7741
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте