В Новосибирске бросили добермана в куртке и наморднике возле приюта

Фото: приют Академгородка

В Новосибирске возле приюта для собак нашли добермана в куртке и наморднике.

В поселке Матвеевка очевидцы услышали лай собаки. Кто-то привязал добермана и бросил. Об этом сообщила в соцсетях руководитель приюта для животных Галина Клебче.

Оказалось, что собаку зовут Герда и с начала февраля она сменила несколько семей. Её первая хозяйка умерла, животное забрала молодая пара из деревни, но практически сразу выставила на продажу. Собаку купил мужчина за 2500 рублей, но вернул вечером, пояснив, что Герда не слушается и ведет себя агрессивно.

По словам Глебче, девушка с парнем уже не стали искать новых владельцев, а просто избавились от Герды. Хотя они утверждают обратное — собака сбежала.

Очевидцы отогрели собаку в теплой бане и увезли на платную передержку, а через два дня его пристроил местный житель Матвей.



Он попросил помощи в поиске хорошего кинолога, так как у собаки есть агрессия, но с ним ведет себя хорошо. Люди надеются, что Матвей оставит Герду у себя.

Как ранее писал Сиб.фм, в новосибирском аэропорту «Толмачево» хозяева оставили своего питомца и сели в самолет.