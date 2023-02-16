В Новосибирске 50 тысячам детей увеличат пособия из-за роста прожиточного минимума

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Повышенные детские пособия в Новосибирске получат более 50 000 детей и 2000 женщин

Для взрослого населения Новосибирской области в этом году установлен прожиточный минимум в размере 16 054 рубля, для детей — 15 261 рубль — на 699 рублей больше, чем год назад. Величина прожиточного минимума определяет предельный размер выплат.

Выплаты беременным женщинам, вставшим на учет на раннем сроке, увеличены с 7659 до 8 027 рублей.

Напомним, с 1 января 2023 года в России введено единое пособие для будущих мам и детей от 8 до 17 лет. В Новосибирской области его получают более 50 000 детей и 2000 беременных женщин. На эти цели выделено 650 млн. рублей.

Подать заявление на единую выплату можно через портал «Госуслуги», клиентские службы Социального фонда РФ и региональные отделения МФЦ.

В то же время деньги можно получать и по правилам, действовавшим в прошлом году.