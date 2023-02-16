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общество

В Новосибирске газовики будут проверять квартиры в сопровождении полиции

Фото В Новосибирске газовики будут проверять квартиры в сопровождении полиции
Фото В Новосибирске газовики будут проверять квартиры в сопровождении полиции

Фото: Сиб.фм

На фоне трагедии на Линейной улице в Новосибирске газовые службы будут работать в квартирах совместно с полицией.

В Новосибирске представители газовых компаний будут совершать обход квартир в сопровождении сотрудников полиции. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 16 февраля, сообщил мэр Анатолий Локоть. По его словам, такое решение приняли из-за страха новосибирцев перед лжегазовщиками.

«Особенно пожилые люди — они сегодня не открывают, не впускают никого. Поэтому, я думаю, их реакция вполне понятна», — сказал Локоть.

По его словам, человек в форме будет гарантировать жильцам домов безопасность при проверке газового оборудования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проводится обследование газового оборудования в 15 многоквартирных домах Центрального округа. Жители этих домой сообщили о "подозрительных" газовщиках. Сейчас газ там остановлен. Кроме того, проблема с мошенниками есть во многих городах. Обвиняемые в Новосибирске Евгений Кавун и Ирина Урбах представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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