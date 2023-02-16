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В Новосибирске мужчина пытался рассчитаться купюрой «банка приколов»

Фото В Новосибирске мужчина пытался рассчитаться купюрой «банка приколов»
Фото В Новосибирске мужчина пытался рассчитаться купюрой «банка приколов»

Фото: Агентство безопасности ГВАРДИЯ

В Новосибирске задержали мужчину после его попытки рассчитаться купюрой «банка приколов».

В среду, 15 февраля, нетрезвый покупать зашел в магазин и пытался рассчитаться фальшивой купюрой номиналом в одну тысячу рублей. Об этом сообщили в ЧОП "Гвардия".

По данным охранников, им поступил сигнал от продавца магазина на улице Петухова. Прибывшие сотрудники увидели выпившего мужчину, который пытался купить себе добавки на 429 рублей, но кассир увидел на купюре надпись «банк приколов».

"Гвардейцы задержали злoумышленника и доставили его в отдел полиции №8. Там правоохранители обнаружили у него ещё одну аналогичную банкноту", — рассказали в охранной организации.

Правоохранителям задержанный рассказал, что получил эти две купюры в качестве сдачи с пяти тысяч рублей при покупке в супермаркете «Пятерочка».

Сейчас в деле разбирается полиция. Им предстоит выяснить все обстоятельства.

Как ранее писал Сиб.фм, жительница Новосибирска рассчиталась с пенсионерками купюрами из банка приколов.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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