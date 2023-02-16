В Новосибирске омбудсмен Болтенко требует ужесточить контроль за продажей вейпов детям

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Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко выступила с требованием ужесточить контроль за продажей вейпов детям и подросткам.

Надежда Болтенко потребовала ужесточить продажу вейпов несовершеннолетним. А то, как это будет исполняться, проверять нужно в ходе специальных рейдов – считает детский омбудсмен. Об этом уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области рассказала сегодня, 16 февраля.

«Мы начали работу по профилактике курения вейпов. Сегодня это – бич для наших детей, – поясняет Надежда Болтенко. – Состоялось заседание КДН, на котором рассмотрели причины суицидальных попыток. Общая тревожность сегодня влияет не только на родителей, но и на детей».

Задуматься об ограничении использования вейпов подростками детскому омбудсмену пришлось после анализа прошлогодней статистики.

«Нам нужно понять, как запрещённые вейпы попадают к детям. Я думаю, будут подключены соответствующие органы. Сейчас мы делам запрос в министерство промышленности: где торгуют, кому продают, какие поступают вейпы? Вот такие задачи поставлены мной перед органами профилактики: понять, откуда это идёт, кто этому потворствует. Чтобы оказать целенаправленную помощь результативно, так как от этого зависит здоровье детей»,

– говорит Надежда Болтенко.

Напомним, в 2020 году были приняты поправки в закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», согласно которым в регионе несовершеннолетним нельзя продавать продукцию, содержащую никотин. Само понятие «парить» пока не попадало под административный запрет. Между тем, осенью прошлого года в Новосибирске двое подростков умерли после того, как «попарили» вейпом, но причинно-следственная связь в итоге так и не была доказана.