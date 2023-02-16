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В Новосибирске появилась новая поликлиника на 300 посещений в сутки

Фото В Новосибирске появилась новая поликлиника на 300 посещений в сутки
Фото В Новосибирске появилась новая поликлиника на 300 посещений в сутки

Фото предоставлено: nskan.ru

Лечебное учреждение в микрорайоне Новомарусино было построено в рамках федерального нацпроекта «Здравоохранение».

В микрорайоне Новомарусино в Новосибирске готовится к открытию новая пятиэтажная поликлиника, которая станет филиалом поликлиники № 18.

Получены все необходимые разрешения, укомплектован штат терапевтов и педиатров. Узкие специалисты пока будут приезжать в поликлинику из основного отделения. Ожидается, что в день поликлинику смогут посещать 300 горожан, в том числе 100 детей. Информация об этом размещена на официальном сайте Правительства Новосибирской области.

Фото В Новосибирске появилась новая поликлиника на 300 посещений в сутки 2

Отмечается, что здание лечебного учреждения построено с учетом всех современных требований. Здесь максимально оптимизирован поток пациентов: есть кабинеты доврачебной и неотложной помощи и фильтр-боксы для приема больных с признаками инфекционных заболеваний, а также отделение профилактики. Новейшим оборудованием оснащены эндоскопическое и рентгенологическое отделения.

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова отметила, что для жителей микрорайонов Дивногорский и Новомарусино открытие поликлиники — это важное и долгожданное событие. Больше им не придется ездить за медицинской помощью в отделение общей врачебной практики в Балластном карьере, которое уже не справляется с нагрузкой.

Новую поликлинику построили с учетом дальнейшего разрастания микрорайонов, поэтому местные жители обеспечены доступной медицинской помощью на многие годы.

Напомним, новое отделение поликлиники № 18 было построено в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» нацпроекта «Здравоохранение». В 2023 году в Новосибирской области планируется начать строительство еще 10 поликлиник и врачебных амбулаторий.

 

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