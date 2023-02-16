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В Новосибирске прокуратура вернула на доследование уголовное дело по Нижней Ельцовке

Фото В Новосибирске прокуратура вернула на доследование уголовное дело по Нижней Ельцовке
Фото В Новосибирске прокуратура вернула на доследование уголовное дело по Нижней Ельцовке

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске в электронное голосование по проекту жилой застройки одного из микрорайонов вмешались неустановленные лица

Прокуратура Новосибирской области аннулировала отказ в возбуждении уголовного дела по факту фальсификации данных электронного голосования по вопросу застройки территории близ микрорайона Нижняя Ельцовка. Об этом сообщает издание «РБК» со ссылкой на ведомство.

Материалы уголовного дела возвращены на доследование в ОБЭП. Изначально предполагалось, что в процесс голосования в системе «Электронная демократия» вмешались боты. Однако прокуратура установила, что доступ к системе получил некто неизвестный, что и повлияло на результаты голосования.

Напомним, летом прошлого года в системе «Электронная демократия Новосибирской области» обсуждался проект строительства в районе Нижней Ельцовки. Речь шла о застройке территории бывшего детского лагеря «Юный медик» и нескольких дворов по улице Экваторная.

При этом местные жители были против этого проекта, поскольку это приведет к уничтожению соснового бора и росту социальной напряженности из-за неразвитости инфраструктуры.

Активисты обратились в полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования путем неправомерного доступа к компьютерной информации. Но ОБЭП им в этом отказал.

Фото В Новосибирске прокуратура вернула на доследование уголовное дело по Нижней Ельцовке 2

Напомним, вопрос о строительстве небоскребов в природных территориях Новосибирска пытаются протолкнуть уже несколько лет. Нижнюю Ельцовку считают одним из самых экологически благополучных районов Новосибирска. Близость реки обеспечивает оптимальную влажность воздуха. Ельцовский лес — это отдельная экологическая система и прекрасное место для отдыха.

 

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