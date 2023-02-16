В Новосибирске семьям погибших на Линейной начали выплачивать по 1 млн

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирцы, потерявшие близких при взрыве дома на Линейной улице, начали получать компенсации от областных властей.

Жильцы дома №39 на Линейной улице, где утром 9 февраля произошёл взрыв газа с последующим обрушением, начали получать по 1 млн рублей. Такую сумму выплачивают семьям погибших в трагедии. Деньги поступили из бюджета Новосибирской области, рассказал в ходе пресс-конференции 16 февраля мэр Анатолий Локоть.

Также от 200 до 400 тысяч рублей получат пострадавшие в зависимости от тяжести травм. Дополнительно из областного бюджета выделят по 10 тысяч рублей каждому жильцу дома на товары первой необходимости — ранее мэрия выплатила по 32 тысячи на эти цели.

Ранее Сиб.фм сообщал, что около 10 млн рублей выделили на выплаты жильцам дома №39 на Линейной улице, где утром 9 февраля произошёл взрыв газа. По данным начальника департамента по социальной политике Ольги Незамаевой, фактически в доме жили 166 человек, при этом прописаны были 118. Среди них 22 ребёнка. в доме были прописаны 118 человек. Все собственники получили по 100 тысяч рублей, включая остальных жильцов, которым выплатили по 32 тысячи.

«По состоянию на 13 февраля, из городского бюджета произведено 196 выплат, в том числе 51 выплата по 100 000 рублей и 145 выплат по 32 000 рублей. Общая сумма составила 9,7 млн рублей», — сообщила глава департамента.

Кроме того, уполномоченные органы завершили восстановление документов всех жильцов. Сейчас жильцы пострадавшего дома находятся в гостиницах, маневренном фонде, некоторые переехали к родственникам.