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В Новосибирской области начался эксперимент по выдаче цифровых разрешений на охоту

Фото В Новосибирской области начался эксперимент по выдаче цифровых разрешений на охоту
Фото В Новосибирской области начался эксперимент по выдаче цифровых разрешений на охоту

Фото предоставлено: pixabay.com

В Новосибирской области можно получить разрешение на добычу водоплавающей дичи в электронном виде.

В Новосибирской области впервые в России запущена так называемая «цифровая песочница» для охотников. Соответствующее постановление 15 февраля подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Регион вошел в пилотный проект по собственной инициативе. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

По словам министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина, в регионе давно ведется работа по переводу операций в сфере природопользования в цифровую плоскость. В прошлом году около 85% всех заявлений на получение разрешения на охоту было подано через портал «Госуслуги». Правда, получать эти разрешения охотникам все равно приходилось в бумажном виде. Режим «цифровой песочницы» позволит решить эту проблему.

Фото В Новосибирской области начался эксперимент по выдаче цифровых разрешений на охоту 2

Получить электронное разрешение охотники смогут к началу апреля, когда стартует весенний охотничий сезон. Для этого необходимо подать заявление на портале «Госуслуги» и оплатить пошлину. После этого электронное разрешение на охоту будет направлено в Личный кабинет.

В настоящий момент электронное разрешение можно получить только на добычу водоплавающей птицы. Документ о добытых ресурсах также можно будет заполнить удаленно в электронном виде.

Программа «Цифровые песочницы» — это первый в России экспериментальный правовой режим в сфере цифровизации госуслуг для охотников. Пилотный проект, рассчитанный на три года, подготовлен министерством экономики Новосибирской области при участии минприроды и минцифры. Возможность получения разрешений на охоту в прежнем, бумажном, виде также сохраняется.

Напомним, осенью прошлого года пенсионер незаконно убил лося в Сузунском районе Новосибирской области. Разрешения на охоту у 72-летнего мужчины не было.

 

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