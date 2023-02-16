Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирской области насмерть замерзли мужчина с женщиной

Фото В Новосибирской области насмерть замерзли мужчина с женщиной
Фото В Новосибирской области насмерть замерзли мужчина с женщиной

Фото: тг-канал «Инцидент-Новосибирск»

Под Новосибирской нашли мужчину с женщиной, которые насмерть замерзли.

В четверг, 16 февраля, рано утром в селе Цветники Здвинского района очевидцы заметили мертвого мужчину с женщиной. Об этом сообщил тг-канал «Инцидент-Новосибирск».

На опубликованных кадрах видно, что мужчина лежит в обнимку с женщиной. Обо они одеты по-летнему, а их тела затвердели от мороза.

На место вызвали правоохранителей. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили информацию.

«Сегодня в утреннее время на территории Здвинского района были обнаружены тела мужчины и женщины, предварительно, без признаков насильственной смерти», — сообщили в полиции.

Сейчас материала дела правоохранители передадут в региональный Следком.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске врач Овсянникова рассказала о гибели людей от переохлаждения.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25993
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
13938
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
9316
В Новосибирске верующие отмечают Сретение Господне 15 февраля
8644
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8455
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8411
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
7742
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте