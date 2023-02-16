В Новосибирской области насмерть замерзли мужчина с женщиной

Фото: тг-канал «Инцидент-Новосибирск»

Под Новосибирской нашли мужчину с женщиной, которые насмерть замерзли.

В четверг, 16 февраля, рано утром в селе Цветники Здвинского района очевидцы заметили мертвого мужчину с женщиной. Об этом сообщил тг-канал «Инцидент-Новосибирск».

На опубликованных кадрах видно, что мужчина лежит в обнимку с женщиной. Обо они одеты по-летнему, а их тела затвердели от мороза.

На место вызвали правоохранителей. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили информацию.

«Сегодня в утреннее время на территории Здвинского района были обнаружены тела мужчины и женщины, предварительно, без признаков насильственной смерти», — сообщили в полиции.

Сейчас материала дела правоохранители передадут в региональный Следком.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске врач Овсянникова рассказала о гибели людей от переохлаждения.