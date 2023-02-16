В отдел ФССП Новосибирска вызвали скорую после приступа эпилепсии у мужчины

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В Новосибирске у посетителя службы судебных приставов случился приступ эпилепсии.

Инцидент произошел в отделении судебных приставов по Первомайскому району. Об этом сообщает ГУФССП России по Новосибирской области.

Одному из посетителей, ожидавшему приема в коридоре, стало плохо. Мужчина упал на пол, и у него начался эпилептический приступ.

Судебные приставы Вячеслав Куртенков и Дмитрий Безрядин не растерялись и смогли оказать посетителю первую помощь.

Они убрали травмоопасные предметы и соорудили импровизированный валик, чтобы подложить его под голову мужчине, обеспечили доступ кислорода и вызвали бригаду «скорой помощи».

Медики, прибывшие на вызов отметили, что действия приставов спасли человеку жизнь.