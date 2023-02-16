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В воздухе Новосибирска нашли опасные для здоровья вещества

Фото В воздухе Новосибирска нашли опасные для здоровья вещества
Фото В воздухе Новосибирска нашли опасные для здоровья вещества

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В отдельных районах Новосибирска уровень формальдегида и диоксида азота в воздухе значительно выше нормы.

Западно-Сибирское УГМС сообщило, что последние два дня отмечалось повышение уровня загрязненности воздуха в Дзержинском и Калининском районах Новосибирска. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

В частности, повышение уровня формальдегида до отметки 1,3 отмечалось в Дзержинском и Калининском районах. Плюс в Калининском районе города еще и фиксировался высокий уровень диоксида азота — до 2,8.

Источниками диоксида азота, в основном, являются транспортные средства, выхлопные газы которых обеспечивают 90% этого вещества в атмосфере. Избыток диоксид азота в воздухе плохо переносят дети, люди, страдающие астмой, заболеваниями сердца и дыхательных путей.

Фото В воздухе Новосибирска нашли опасные для здоровья вещества 2

Выброс формальдегида, наряду с транспортом, обеспечивают промышленные предприятия и табачный дым. Формальдегид негативно влияет на слизистые оболочки и кожу, становится причиной аллергии, сыпи и зуда.

Напомним, ранее сообщалось, что режим «черного неба» в Новосибирске продлен до 17 февраля. Предприятиям города рекомендовано снизить количество выбросов в атмосферу.

 

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