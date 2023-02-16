Видят страшное: с помощью этих сигналов кошки предупреждают хозяев о беде

Pixabay.com

Научно доказанный факт — любая домашняя кошка остаётся диким зверем и, следуя природным инстинктам, чувствует приближение тех или иных событий, которые она «считывает» из энергетического поля Земли.

Природная «дикость» кошек позволяет им сохранить на весь «кошачий век» необычные способности воспринимать окружающий мир. Они видят земную поверхность, как своеобразную «энергетическую сетку», состоящую из геомагнитных полей, идущих от земли, считает знаменитый этолог Конрад Лоренц.

Научно доказано!

Факт, что кошки ориентируется по геомагнитному «рисунку» на поверхности Земли был экспериментально доказан. Зоологи посадили кошку в мешок и увезли на дальнее расстояние от дома, но она всё равно запомнила дорогу. При этом она возвращалась домой точно по тому пути, по которому её увозили от дома, повторяя все зигзаги.

Магический кошачий орган

Зоологи и этологи всего мира долгое время искали кошачий орган, улавливающий рисунок электромагнитных и магнитных полей Земли. Лишь при помощи сканирующего электронного микроскопа удалось обнаружить мельчайшие магнитные крупицы металла на «запястьях» передних и задних лап. Кроме того, учёные из Стокгольмского музея естественной истории, сообщили, что им удалось найти магнитные «браслеты» на конечностях не только у кошек, но и у других животных, которые отлично находят дорогу домой, например у собак.

Кошка-экстрасенс

По единодушному мнению зоологов, абсолютно все кошки обладают сверхчувственной способностью ощущать опасность. Правда, научно объяснить этот факт им пока не удаётся. Зафиксировано множество случаев, когда кошки своим поведением предупреждали хозяев о землетрясениях, цунами, наводнениях и других опасностях.

На тревожную ситуацию кошка реагирует первой. Как правило, животное резко меняет своё поведение: мечется от двери к окнам, царапает рамы и дверные доски, царапает одежу хозяев, истошно кричит. Дело в том, что эти милые пушистики определяют «поля напряжений», то есть любую возможную скорую деформацию того или другого объекта. Происходит это приблизительно так же, как человек видит, что ткань, например, перед тем как окончательно порваться, натягивается, истончается.

Кошачья система раннего предупреждения катастроф

Сейсмологи заметили — при напряжении земной коры, предшествующем землетрясению, геомагнитная «паутина» (та самая «сетка», которую видят кошки) становится тоньше, но более чётко вырисовывается. Это можно отметить и в местах разломов земной коры, где постоянно наблюдается напряжение горных пород. Именно эту возбужденную геомагнитную сеть и воспринимают кошки, которых охватывают безотчётный страх и предчувствие беды.

Кстати, предсказать землетрясение наряду с кошками могут собаки, лошади, козы и другие домашние животные. Нам с вами остаётся лишь внимательно следить за поведением домашних животных, и, возможно, мы избежим многих неприятностей в своей жизни.