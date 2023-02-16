«Все забудут, что такое Украина»: всплыло пророчество Жириновского о новых страшных событиях 2024 года

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Сбывшиеся пророчества Жириновского спровоцировали повышенный интерес к видеозаписям его многочисленных выступлений, в одной из которых пользователи Сети обнаружили предсказание о Третьей мировой войне.

Речь идёт о передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» с участием бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Она вышла в телевизионный эфир ещё в июле 2019 года. Красной нитью телебеседы была напряжённая ситуация на Ближнем Востоке. Фрагмент, где эпатажный политик предсказывает начало Третьей мировой войны на фоне ближневосточного конфликта, опубликован в YouTube-канале ЛДПР.

Пугающие прогнозы

Жириновский запомнился всему миру, как прямолинейный человек. Без обиняков он резал правду-матку в глаза. Так случилось и в телепрограмме, о которой идёт речь. Владимир Вольфович тогда смело заявил: «Нужно учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идет к третьей мировой войне. И Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события».

Кроме того, в диалоге с Соловьёвым о прошедших тогда выборах президента Украины дальнозоркий политик заявил, что голосование станет последним для страны. По его мнению, в 2024 году, на который назначены очередные выборы, «страны под названием Украина не будет». Погубит это государство, по словам Жириновского, обострение ситуации на Ближнем Востоке, в результате которого на Украину хлынет огромное количество беженцев, с которыми страна не сможет справиться.

Пророчества Вольфовича в моменте

Россияне давно провели аналогию между некоторыми острыми высказываниями дальновидного политика и события прошедшего 2022 года. Так, в декабре 2021 года политик заявил, что в четыре часа утра 22 февраля 2022 года произойдет некое событие, а 2022 год в целом станет годом, «когда наконец Россия станет великой страной».