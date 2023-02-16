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Жительница Новосибирска пожаловалась на карманников на остановке «Студенческая»

Фото Жительница Новосибирска пожаловалась на карманников на остановке «Студенческая»
Фото Жительница Новосибирска пожаловалась на карманников на остановке «Студенческая»

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске мужчина украл телефон у девушки из маршрутки.

Сибирячка пожаловалась на карманников на остановке «Студенческая». Об этом она рассказала паблику в "ВК" "АСТ-54".

По словам девушки, вечером 15 февраля, когда она заходила в маршрутку, то ее оттолкнул мужчина и зашел в транспортное средство, якобы спросить в каком направлении оно двигается, но на самом деле украл телефон из кармана одной пассажирки. Его напарник ждал его на остановке.

"Он всего-то спросил куда идёт маршрутка и выбежал, уже выхватив незаметно из кармана жертвы телефон", — отметила Дарья.

Очевидица кражи рассказала, что год назад у нее также украли телефон.

"Я так подозреваю, что сегодня те же самые мужчины были", — сетует она.

По описанию девушки, мужчина нерусской национальности и носит синюю куртку.

Как ранее писал Сиб.фм, жителю Новосибирской области не нравилось, что его сосед громко слушает музыку, и он решил отобрать его телефон.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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