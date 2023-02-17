Андрей Мордвичев сменил Лапина на посту главнокомандующего ЦВО

Фото: скриншот с видео РБК

Стало известно, что официально командующим Центральным военным округом стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Соответствующая запись об официальном назначении появилась в базе «Спарк» и в ЕГРЮЛ. Ранее ЦВО руководил генерал-полковник Александр Лапин.

О назначении Андрея Мордвичева ещё в середине января изданию РБК сообщал депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Известно, что 47-летний генерал-лейтенант руководил подразделениями в боях за Мариуполь, командовал 8-й армией. Появлялись даже фейки о гибели генерала, но позже они были развенчаны видео, на кадрах которого Мордвичев стоял рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Генерал-полковник Александр Лапин командовал ЦВО до октября прошлого года, также он руководил группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине. Как стало известно в этом году, 59-летний Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил.

Также напомним, что в середине этой недели сообщалось о гибели двух участников СВО из батальона «Вега», однако глава элитного подразделения Андрей Панфёров эту информацию опроверг.