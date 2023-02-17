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Бойцы Егерь и Скала из Новосибирской области рассказали о СВО на Первом канале

Фото Бойцы Егерь и Скала из Новосибирской области рассказали о СВО на Первом канале
Фото Бойцы Егерь и Скала из Новосибирской области рассказали о СВО на Первом канале

Скриншот: YouTube

Новосибирские военнослужащие выступили в эфире Первого канала.

Двое мобилизованных жителей Новосибирской области и депутат Горсовета Ростислав Антонов стали героями шоу «Мы живы!» на Первом канале. Сибиряки рассказали в эфире федерального канала о службе и выполнении задач спецоперации.

Военнослужащие с позывными Егерь и Скала из Новосибирской области рассказали об отличии нынешних их задач от тех, что они выполняли в армии.

«Другой адреналин, совершенно другое все», — отметил Егерь.

Новосибирец пришёл в военкомат в качестве добровольца.

Сибиряк с позывным Скала служит на СВО командиром взвода. По его словам, военнослужащие привыкли к постоянным звукам выстрелов и не чувствуют страха перед противником.

Напомним, 9 июня 2022 года депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов был назначен советником главы Донецкой народной республики (ДНР) по гуманитарным вопросам.

Напомним, ранее Антонов прокомментировал вхождение новых регионов в состав РФ.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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