Бойцы Егерь и Скала из Новосибирской области рассказали о СВО на Первом канале

Скриншот: YouTube
Новосибирские военнослужащие выступили в эфире Первого канала.
Двое мобилизованных жителей Новосибирской области и депутат Горсовета Ростислав Антонов стали героями шоу «Мы живы!» на Первом канале. Сибиряки рассказали в эфире федерального канала о службе и выполнении задач спецоперации.
Военнослужащие с позывными Егерь и Скала из Новосибирской области рассказали об отличии нынешних их задач от тех, что они выполняли в армии.
«Другой адреналин, совершенно другое все», — отметил Егерь.
Новосибирец пришёл в военкомат в качестве добровольца.
Сибиряк с позывным Скала служит на СВО командиром взвода. По его словам, военнослужащие привыкли к постоянным звукам выстрелов и не чувствуют страха перед противником.
Напомним, 9 июня 2022 года депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов был назначен советником главы Донецкой народной республики (ДНР) по гуманитарным вопросам.
Напомним, ранее Антонов прокомментировал вхождение новых регионов в состав РФ.
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