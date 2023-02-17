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Дачный сезон начнется раньше: синоптики предупредили об аномальном потеплении в феврале

Фото Дачный сезон начнется раньше: синоптики предупредили об аномальном потеплении в феврале
Фото Дачный сезон начнется раньше: синоптики предупредили об аномальном потеплении в феврале

Pixabay.com

Корневая перестройка погоды ожидает россиян в последний зимний месяц – аномальная атлантическая оттепель сменится волнами скандинавского холода.

Тепло вплоть до аномально положительных температур будет на всей обширной территории Центральной части страны. В двадцатых числах февраля 2023 года некоторые регионы русской равнины прогреются до плюс четырёх градусов по Цельсию. Февральская оттепель будет сопровождаться обильными снегопадами (чередование дождя и мокрого снега). К этим нетипичным погодным явлениям присоединятся теплые ветра. По-весеннему приятные воздушные массы принесут с собой в центр России Атлантические циклоны.

Сибирские морозы, сковавшие заснеженные регионы нашей страны в первой половине февраля, постепенно отступят. Уже к двадцатым числам последнего зимнего месяца воздух в Сибири и на Урале наконец-то прогреется до минус пяти градусов по Цельсию. До положительных значений вряд ли дойдет, но атмосферную передышку устроит теплый циклон, хвост которого затронет эти территории.

Фото Дачный сезон начнется раньше: синоптики предупредили об аномальном потеплении в феврале 2

Однако, солнечных дней сибирякам не достанется во второй половине февраля. Кроме того, низкая облачность частенько будет делится с сибиряками снежными осадками.

На Дальнем Востоке в это временной период будет комфортно и солнечно. При минимуме осадков воздух прогреется местами до плюс 3 градусов. Дальневосточные ночи после 20-го февраля 2023 года также не будут холодными, всего минус 8-10 ниже ноля.

У этой радужной февральской картинки есть один важный, жирный штрих – её конечность. В финале месяца Россию ждёт корневая перестройка метеообстановки. Страну покинут тёплые циклоны из Атлантики. Им на смену придут более холодные скандинавские потоки. В такой ситуации потепление сойдет на «нет» и будет двигаться к южным регионам страны, повышая при этом атмосферное давление до рекордных значений.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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