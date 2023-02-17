Дачный сезон начнется раньше: синоптики предупредили об аномальном потеплении в феврале

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Корневая перестройка погоды ожидает россиян в последний зимний месяц – аномальная атлантическая оттепель сменится волнами скандинавского холода.

Тепло вплоть до аномально положительных температур будет на всей обширной территории Центральной части страны. В двадцатых числах февраля 2023 года некоторые регионы русской равнины прогреются до плюс четырёх градусов по Цельсию. Февральская оттепель будет сопровождаться обильными снегопадами (чередование дождя и мокрого снега). К этим нетипичным погодным явлениям присоединятся теплые ветра. По-весеннему приятные воздушные массы принесут с собой в центр России Атлантические циклоны.

Сибирские морозы, сковавшие заснеженные регионы нашей страны в первой половине февраля, постепенно отступят. Уже к двадцатым числам последнего зимнего месяца воздух в Сибири и на Урале наконец-то прогреется до минус пяти градусов по Цельсию. До положительных значений вряд ли дойдет, но атмосферную передышку устроит теплый циклон, хвост которого затронет эти территории.

Однако, солнечных дней сибирякам не достанется во второй половине февраля. Кроме того, низкая облачность частенько будет делится с сибиряками снежными осадками.

На Дальнем Востоке в это временной период будет комфортно и солнечно. При минимуме осадков воздух прогреется местами до плюс 3 градусов. Дальневосточные ночи после 20-го февраля 2023 года также не будут холодными, всего минус 8-10 ниже ноля.

У этой радужной февральской картинки есть один важный, жирный штрих – её конечность. В финале месяца Россию ждёт корневая перестройка метеообстановки. Страну покинут тёплые циклоны из Атлантики. Им на смену придут более холодные скандинавские потоки. В такой ситуации потепление сойдет на «нет» и будет двигаться к южным регионам страны, повышая при этом атмосферное давление до рекордных значений.