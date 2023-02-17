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Директор Алексея Кортнева раскрыл причину его задержания в Новосибирске

Фото Директор Алексея Кортнева раскрыл причину его задержания в Новосибирске
Фото Директор Алексея Кортнева раскрыл причину его задержания в Новосибирске

Фото предоставлено: страница "ВК" Алексея Кортнева

Лидер группы «Несчастный случай» предположительно показал средний палец сотруднику правоохранительных органов Новосибирска

В Новосибирске был задержан солит группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Местные телеграмм-каналы сообщали, что его доставили в отделение за оскорбление сотрудника полиции. Кортнев якобы показал новосибирскому полицейскому средний палец. Директор музыканта Андрей Воронцов подтвердил изданию «Абзац» факт задержания, уточнив, что Кортнев уже находится на свободе.

Сам артист также сообщил, что инцидент исчерпан, протокол в отношении него не был составлен.

Между тем, в Новосибирске факт задержания Кортнева опровергли.

Напомним, концерт группы «Несчастный случай» должен был состояться в Новосибирске 14 февраля, но был отменен по техническим причинам. В клубе, где должен был выступать Кортнев, отключили электричества в связи с задымлением в здании «Почты России», которое находится по соседству. Позже Алексей Кортнев и Дмитрий Чувелев были вызваны в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.


 

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