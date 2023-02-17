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Фестиваль Иглу пройдет в Новосибирске 18 и 19 февраля

Фото Фестиваль Иглу пройдет в Новосибирске 18 и 19 февраля
Фото Фестиваль Иглу пройдет в Новосибирске 18 и 19 февраля

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске пройдёт традиционный фестиваль иглу.

В Новосибирске в субботу, 18 февраля, начинается фестиваль «Иглу — 2023: Город эскимосов». Мероприятие рассчитано на два дня, регистрация доступна до 22:00 17 февраля.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала полную программу предстоящего фестиваля.

18 ФЕВРАЛЯ

  • 11:00 — 11:50 — встреча команд-участников;
  • 11:00 — 17:00 — мастер-класс для зрителей по строительству иглу;
  • 12:00 — 16:00 — соревнования команд в строительстве иглу.
  • 12:00 — 17:00 — мастер-класс по управлению кайтом для всех желающих. Мастер-класс состоится при наличии ветра!
  • 13:00 — 17:00 — гости фестиваля смогут сфотографироваться с северными оленями и хаски;
  • 13:00 — 16:00 — будут организованы площадки-лектории.
  • 16:00 — 17:00 — концертная программа.
  • 17:00 — подведение итогов фестиваля и награждение победителей;
  • 19:00 — 21:00 – «Ночной город эскимосов» с вечерним костром.

19 ФЕВРАЛЯ

  • 11:00 — 16:00 — строительство Иглу вне конкурса, под присмотром мастеров.

Для участия в фестивале пилы можно взять в прокате лыж в баре «Легенда» на пляже Бумеранг.

Место проведения: ост. Чемской бор или ост. ПКиО У моря Обского (на Обском море).

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал фоторепортаж с прошлого фестиваля иглу в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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