Фестиваль Иглу пройдет в Новосибирске 18 и 19 февраля

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске пройдёт традиционный фестиваль иглу.
В Новосибирске в субботу, 18 февраля, начинается фестиваль «Иглу — 2023: Город эскимосов». Мероприятие рассчитано на два дня, регистрация доступна до 22:00 17 февраля.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала полную программу предстоящего фестиваля.
18 ФЕВРАЛЯ
19 ФЕВРАЛЯ
Для участия в фестивале пилы можно взять в прокате лыж в баре «Легенда» на пляже Бумеранг.
Место проведения: ост. Чемской бор или ост. ПКиО У моря Обского (на Обском море).
Напомним, ранее Сиб.фм публиковал фоторепортаж с прошлого фестиваля иглу в Новосибирске.
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