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Губернатор Андрей Травников обозначил задачи сферы здравоохранения на 2023 год

Фото Губернатор Андрей Травников обозначил задачи сферы здравоохранения на 2023 год
Фото Губернатор Андрей Травников обозначил задачи сферы здравоохранения на 2023 год

Фото: nso.ru

Задачи по реализации национального проекта «Здравоохранение», развитию системы медицинской помощи в Новосибирской области, укреплению материальной базы и повышению клиентоориентированности рассмотрены в Правительстве региона 17 февраля на заседании коллегии министерства здравоохранения области с участием Губернатора Андрея Травникова.

Глава региона отметил, что была проделана большая и качественная работа. В течение 2022 года были приобретены мобильные комплексы и приняты дополнительные решения по цифровой трансформации системы здравоохранения. По словам Андрея Травникова, прошлый год закончился с хорошими результатами и такую тенденцию нужно сохранить и в этом году:

«Результат по достижению практически всех целевых показателей нацпроекта и динамика положительные по большинству показателей системы здравоохранения — это действительно стало отражением того, что наши усилия принесли результат, и мы достаточно быстро преодолели последствия пандемии. Работаем на развитие не только материальной базы, но и качества и эффективности медицинской помощи».

Фото Губернатор Андрей Травников обозначил задачи сферы здравоохранения на 2023 год 2

Одной из важных задач на 2023 год губернатор назвал работу с коллективами: обучающую, психологическую, воспитательную, работу по повышению клиентоориентированности и более внимательному отношению к пациентам.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов выступил с докладом об основных итогах развития медицинской отрасли региона. По его мнению, система здравоохранения региона выдержала удар пандемии и смогла показать высокие результаты в достижении поставленных задач. Одна из них — реализация нацпроекта «Здравоохранение» — в частности, снижения смертности по профилям сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Фото Губернатор Андрей Травников обозначил задачи сферы здравоохранения на 2023 год 3

В 2022 году введено в эксплуатацию 19 ФАПов, завершено строительство поликлиники в Криводановке, врачебной амбулатории в Мочище, поликлинического отделения в «Новомарусино», продолжается строительство еще шести объектов, приобретены четыре передвижных мобильных комплекса, двенадцать автомобилей LADA Granta, 33 единицы рентгеновского оборудования. Медицинским оборудованием переоснащаются региональные сосудистые центры и медорганизации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями. Приобретено 40 единиц оборудования для действующих ЦАОП. Проведён ремонт в 59 медицинских организациях, на 63 автомобиля обновился парк службы скорой медицинской помощи.

Напоминаем, что национальные проекты реализуются в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Подробная информация – на сайте национальные проекты.рф

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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