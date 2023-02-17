Губернатор Андрей Травников обозначил задачи сферы здравоохранения на 2023 год

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Задачи по реализации национального проекта «Здравоохранение», развитию системы медицинской помощи в Новосибирской области, укреплению материальной базы и повышению клиентоориентированности рассмотрены в Правительстве региона 17 февраля на заседании коллегии министерства здравоохранения области с участием Губернатора Андрея Травникова.

Глава региона отметил, что была проделана большая и качественная работа. В течение 2022 года были приобретены мобильные комплексы и приняты дополнительные решения по цифровой трансформации системы здравоохранения. По словам Андрея Травникова, прошлый год закончился с хорошими результатами и такую тенденцию нужно сохранить и в этом году:

«Результат по достижению практически всех целевых показателей нацпроекта и динамика положительные по большинству показателей системы здравоохранения — это действительно стало отражением того, что наши усилия принесли результат, и мы достаточно быстро преодолели последствия пандемии. Работаем на развитие не только материальной базы, но и качества и эффективности медицинской помощи».

Одной из важных задач на 2023 год губернатор назвал работу с коллективами: обучающую, психологическую, воспитательную, работу по повышению клиентоориентированности и более внимательному отношению к пациентам.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов выступил с докладом об основных итогах развития медицинской отрасли региона. По его мнению, система здравоохранения региона выдержала удар пандемии и смогла показать высокие результаты в достижении поставленных задач. Одна из них — реализация нацпроекта «Здравоохранение» — в частности, снижения смертности по профилям сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В 2022 году введено в эксплуатацию 19 ФАПов, завершено строительство поликлиники в Криводановке, врачебной амбулатории в Мочище, поликлинического отделения в «Новомарусино», продолжается строительство еще шести объектов, приобретены четыре передвижных мобильных комплекса, двенадцать автомобилей LADA Granta, 33 единицы рентгеновского оборудования. Медицинским оборудованием переоснащаются региональные сосудистые центры и медорганизации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями. Приобретено 40 единиц оборудования для действующих ЦАОП. Проведён ремонт в 59 медицинских организациях, на 63 автомобиля обновился парк службы скорой медицинской помощи.

Напоминаем, что национальные проекты реализуются в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Подробная информация – на сайте национальные проекты.рф