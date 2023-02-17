Губернатор Новосибирской области примет участие в телемарафоне

Фото предоставлено: Правительство Новосибирской области

В Новосибирске 18 февраля пройдет благотворительный телемарафон по сбору средств для участников СВО.

Глава Новосибирской области Андрей Травников 18 февраля примет участие в благотворительном телемарафоне, который организует канал ОТС в рамках Всероссийской акции «Все для Победы». Информация об этом появилась в телеграмм-канале @novasiberia.

Марафон стартует в социальных сетях 18 февраля в 16.00.

Посмотреть трансляцию можно на телеканале ОТС, на YouTube канала, в паблике «Новосибирская область», в группе ОТС-Горсайт «ВКонтакте», в группе ОТС-Горсайт в «ОК» и на Ru-Tube.

Организовал проект «Общероссийский народный фронт» при поддержке крупных медиахолдингов страны. Сбор средств на подарки участникам спецоперации на Украине ко Дню защитника Отечества уже открыт.

Сообщается, что наши бойцы в зоне боевых действий получат тактические аптечки, внедорожник, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, бинокли и другое оборудование, необходимое в полевых условиях.

Напомним, Штаб ОНФ назвал Новосибирскую область одним из самых активных регионов по сбору средств и вещей для участников спецоперации.