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Масленица 2023: когда начинается, традиции и значение дней масленичной недели

Фото Масленица 2023: когда начинается, традиции и значение дней масленичной недели
Фото Масленица 2023: когда начинается, традиции и значение дней масленичной недели

Pixabay.com

В нашей многонациональной стране Масленицу любят и с удовольствием празднуют не только славяне. Широкий и разгульный праздник объединяет россиян.

С традициями празднования Масленичной недели, которая в этом году стартует в понедельник, 20 февраля, можно познакомиться не только в сети интернет или исторической литературе, но и в кино. Так, очередной всплеск интереса к этому широкому православному празднику вызвала одна из серий сверхпопулярного сериала «Сваты».

Экскурс в Масленичную историю

Много веков наши предки посвящали этот праздник проводам уходящей зимы, приходу солнечного тепла и пробуждению плодородящей силы земли. Дохристианская Масленица по времени совпала с древнейшими Комоедицами – праздником пробуждения медведя, во время которого исполнялись ритуальные танцы в шубах с вывернутым наружу мехом.

А ещё Масленица – это праздник молодых супружеских пар. В стародавние времена повсюду они были желанны: ездили в гости к тестю и теще, показывались народу в лучших нарядах (для этого вставали рядами по обеим сторонам улицы). Их заставляли при всех целоваться.

Фото Масленица 2023: когда начинается, традиции и значение дней масленичной недели 2

Блинное солнце

Блины изначально символизировали Ярило – Бога солнца, которому поклонялись наши предки в пору язычества. После Крещения Руси мало что изменилось, блины так и остались основным Масленичным блюдом. Более того, церковь безуспешно боролась с обжорством и разгулом накануне поста, когда христианину следовало бы постепенно готовиться к неделям воздержания, смиряя желания, настраиваясь на труд и сдержанное созерцание, работу духа. Но праздник всё-таки дошёл до наших дней и это лишний раз доказывает его изначальный масштаб и значение главного ритуального события года.

День за днём

Масленица традиционно длится шесть дней подряд и завершается Прощеным Воскресеньем. Как в древности, так и сейчас каждый из дней Масленичной недели имеет свое название и ритуальное содержание. Мало кто знает, что наши предки начинали торжества ещё с предыдущего воскресенья. В этом году оно выпадает на 19 февраля.

1. Воскресенье перед масленой неделей — встреча Масленицы: в деревнях, хуторах и станицах России пекли блины и раскладывали их на возвышенные места с призывами: «Приезжай ко мне в гости, Масленица, на широк на двор: на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешаться!»

2. Первые три дня (понедельник, вторник и среда) масленой недели (в текущем году 20, 21 и 22 февраля) — подготовка к празднику (на площадях устраивались общественные горы, качели, балаганы для скоморохов, столы со сладкими яствами, привозили дрова для масленичных костров, убирали дома).

3. Четверг, пятница, суббота, воскресенье (в этом году выпадают на 23, 24, 25 и 26 февраля) — дни широкой Масленицы. Все развлечения проходили обычно на улице. В дома заходили только для того, чтобы немного согреться. Нарядно одетые люди участвовали в праздничном гулянии, поздравляли друг друга, шли на ярмарку, катались с горок, чествовали молодожёнов, принимали участие во взятии снежного городка и кулачных боях.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Теги

традиции
Новосибирск
Масленица
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