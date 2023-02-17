Можно ли развивать метрополитен без повышения тарифа

Фото: Горсовет

16 февраля состоялось выездное совещание депутатов горсовета в МУП «Новосибирский метрополитен». Представители власти посетили метродепо «Ельцовское», участки текущего, среднего и капитального ремонта подвижного состава, корпус ночного отстоя и технического обслуживания, служебные помещения станции «Красный проспект-Сибирская».

Текущая ситуация

«Новосибирский метрополитен» ежедневно выпускает на линию 19 составов, 2 состава находятся в резерве. Для того чтобы показать имеющиеся проблемы изнутри, руководитель метрополитена Аркадий Чмыхайло и начальник депо Александр Сергеев подробно рассказали о подвижном составе, находящемся на балансе, его эксплуатационном ресурсе и стадиях ремонта.

При условии проведения капитального ремонта основную массу вагонов — пятьдесят шесть штук — необходимо будет списать в 2031 году, потому что их дата производства — 1985 год. Есть также вагоны 1987, 1989, 1991, 1992 года. Самые новые: один состав 2001 года и два состава 2013 года.

Игорь Кудин, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и член постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения заметил: «У нас активно развиваются федеральные программы: мы уже получили 405 единиц новой техники. Из них 205 автобусов и 175 троллейбусов на автономном ходу. По метро пока темы обновления подвижного состава не вставало, но я уверен, что это временно, потому что это касается не только Новосибирска, но и других городов России. Специфика Новосибирска заключается в том, что у нас единовременно было закуплено основное количество состава к открытию метрополитена в 1985 году. Проблема в том, что до сих пор не было полной замены. Теперь единовременно необходимо всё обновлять. Без федеральных средств это невозможно».

Аркадий Чмыхайло, начальник метрополитена г. Новосибирска, провел экскурсию по метродепо

В рамках коммерческого предложения мытищинского завода-производителя, полученного метрополитеном месяц назад, стоимость одного нового 5-вагонного состава варьируется от 700-800 млн рублей. В Санкт-Петербурге в 2023 году должны изготовить 600 вагонов «Балтиец» новой комплектации, которые подходят по всем характеристикам для новосибирского метро.

Закупленная в 1985 году серия уже «умирает», заводы практически не производят детали. Производителя найти тяжело, а цены, которые они устанавливаются высоки. Например, колёсная пара в 2021 году стоила 1 375 000 рублей, в рамках нового коммерческого предложения цена составляет 2 060 000 рублей — увеличение на 75 % за 2 года.

«По новым контрактам закупка деталей будет с удорожанием не менее чем на 30 процентов», — уверяют в метрополитене, поэтому просьбы увеличить тариф обоснованы.

Запас прочности предприятия был заложен, но он не безграничен, требуются капвложения. «Мы очень отстаём от коллег из других метрополитенов по оснастке оборудования и вынуждены всю прибыль тратить на вагоны», — сетует начальник депо Александр Сергеев.

Депутатов прокатили на поезде из депо до станции «Красный проспект»

Возможное развитие

В Новосибирске сейчас функционирует одно метродепо, но при продлении Дзержинской линии потребуется строительство второго.

«С приобретением нового подвижного состава жизнь нас заставит открывать ещё одно. Мы готовим Ельцовское депо к принятию нового состава: пять-семь составов мы здесь сможем разместить, но без второго депо будет тяжело эксплуатировать два типа подвижного состава. Ремонтная база совершенно разная», — уверяет начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло.

Второе депо запроектировано в районе Гусинобродского вещевого рынка. Его строительство предусмотрено при продлении Дзержинской линии. При реализации данного проекта необходима будет также достройка второго тоннеля и строительство двух станций.

Цех по ремонту колёсных пар

Этим вопросом специалисты занимаются с 2010 года. Проект был готов ещё 13 лет назад. В 2015 году депо должно было появиться, но исключительно в эксплуатационных целях. Старый проект не предусматривал подъемочных ремонтов. Сейчас тип подвижного состава меняется, а это диктует другие требования. Например, установку нового заточного станка, который стоит 500 000 000 рублей. Без него при получении хотя бы одного подвижного состава, метрополитен не сможет обтачивать колёсные пары.

Варианты решения проблем

Порядка 30 млрд рублей необходимо до 2031 года для строительства второго депо. В метрополитене утверждают, что при действующем тарифе, прибыли для развития нет: «Сколько заработали — столько и потратили».

Третий год начальник метрополитена выходит с предложением по тарифу в 35 рублей. В Новосибирске самая низкая стоимость проезда в метро. В Екатеринбурге — 34 рубля, при этом метрополитен получает дополнительные средства еще и из городского бюджета. В других городах России стоимость проезда в метро составляет от 35-38 рублей, в Москве — 50 рублей. Везде метро стоит дороже, чем наземный транспорт.

Пост централизации. «Красный проспект» – станция с путевым развитием,

в том числе с выходом на Дзержинскую линию.

«Метрополитен для Новосибирска — основный вид транспорта. Сегодня город стоит перед необходимостью дальше развивать метро. Есть потребность в том, чтобы продлевалась Дзержинская и Ленинская линия, но стоимость проезда в метро достаточно низкая. Она фактически позволяет экономике предприятия выходить в ноль. Метрополитен не имеет прибыли и не может покупать составы, проектировать и строить новые линии. Но мы понимаем, что увеличивать постоянно тариф на проезд невозможно. Соответственно, здесь требуются мощные бюджетные вливания в размере миллиардов рублей», — сделал вывод заместитель председателя горсовета Антон Тыртышный.

Если функция заказчика строительства нового депо будет передана метрополитену — это позволит существенно сэкономить на штате сотрудников, ускорить процесс строительства и сократить срок приёмки. «Нужен штат 25 человек, не более. Не нужно, например, держать отдельную бухгалтерию, — аргументирует начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло. — Уже на стадии проектирования нам всё ясно и понятно: что строить, куда строить. Будет полный контакт практиков и проектировщиков, сопровождение на всех этапах строительства. Срок приёмки займёт меньше времени, так как мы будем знать, как и что делалось».