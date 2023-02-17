Новосибирцы пожаловались на припаркованный большегруз в центре города

Фото: Александр Л.

В Новосибирске фура два месяца мешает проезду в центре города.

Новосибирцы пожаловались на большегруз в центре города на улице Максима Горького, 85. Об этом они сообщили паблику "ВК" "АСТ-54".

По их словам, фура стоит там уже два месяца и мешает проехать в час пик.

"По этим улицам и так не проехать в час пик, а с таким монстром вообще всё стоит колом", — написал сибиряк.

Мужчину поддержали в комментариях и согласились, что когда на данной улице пробки, то разъехаться очень сложно, однако, как отметил Евгений, нет никак оснований для эвакуации.

"Нет там запрещающих знаков. Только через суд", — подытожил он.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске фура заблокировала дорогу к аэропорту Толмачево из-за ДТП.