Под Новосибирском 80-летняя женщина шьёт одежду для бойцов СВО

Фото: «Оптима»
В Новосибирской области швейное предприятие помогает обеспечивать одеждой участников СВО.
Швейное предприятие «Оптима» в Татарске Новосибирской области при помощи волонтеров изготавливает одежду для участников спецоперации. Среди группы швей — 80-летняя местная жительница Людмила Иванова, пишет «BFM-Новосибирск». Швеёй женщина работает уже 40 лет.
«Среди тех, кто откликнулся, была Людмила Александровна. И теперь она приходит каждый будний день, садится за машинку и часа три спокойно шьет. Недавно мы отправили военным шапки, баффы (банданы) и специальные валики, которые нужны в госпиталях. Всё это отшито при участии волонтеров», — рассказали о волонтёрке на итоговой коллегии Минпромторга региона.
За помощь военнослужащим штаб 41-й общевойсковой армии наградил Людмилу Иванову благодарственным письмом.
Напомним, жительницы Новосибирска шьют легкие бескаркасные носилки для участников СВО.
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