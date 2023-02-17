Профессия с мужским характером: как красавица-ученый разрабатывает технологии для сложнейших приборов

Фото и видео: Сиб.фм

Рассказ о молодых новосибирских ученых в рамках проекта Сиб.фм «Будущее российской науки» продолжает история о том, как красавица со стальным характером выбрала, на первый взгляд, довольно мужскую профессию и, оставив отчий дом на юге, отправилась в морозную Сибирь, чтобы разрабатывать новые технологии для сложнейших приборов.

Профессия ученого, как и специальность физика, давно уже перестали считаться преимущественно мужскими занятиями. Женщины покоряют космос, работают программистами и водят самолеты. И все же, когда встречаешь в лаборатории Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН хрупкую, красивую молодую женщину, это вызывает восхищение и немного удивление. Особенно, если ты сам неисправимый гуманитарий, и твои познания в физике стремятся к нулю.

Первая мысль при виде молодого исследователя в белом халате – о том, что эту сотрудницу, скорее, можно представить в образе врача в больничной палате, чем в лаборатории, только от мудреного названия которой берет некоторая оторопь.

Как оказалось, младший научный сотрудник лаборатории ближнепольной оптической спектроскопии и наносенсорики Института физики полупроводников СО РАН Нина Курусь в юности действительно всерьез подумывала о том, чтобы стать врачом.

«Моя мама – фельдшер-лаборант, — рассказывает Нина Николаевна. — она работала в лаборатории в больнице, делала анализы крови еще в те времена, когда это не было автоматизировано. У нее были счетчики элементов крови, микроскоп. Я много времени проводила у мамы на работе, и мне всегда это очень нравилось, я любила смотреть в микроскоп и играть с этим счетчиком.

И потому, что я вращалась в этой сфере, росла среди медиков, я с детства проявляла интерес к медицине, мечтала быть врачом».

По словам Нины, она мечтала быть нейрохирургом или инфекционистом. «Я помню, когда я была еще подростком, училась в классе восьмом или девятом, моя старшая сестра подарила мне на 8 Марта две книги. Одна из них была широкоформатная, толстая, красочная энциклопедия по истории. Другая книга — это был учебник для вузов в совершенно невзрачной синей обложке на желтой, даже серой бумаге — «Медицинская микробиология». В итоге я провела все выходные за чтением именно «Медицинской микробиологии». Меня так это увлекало, что я просто не могла оторваться», — вспоминает молодая исследовательница.

Именно родители, уверена Нина Курусь, сформировали ее интересы, в том числе, профессиональные. И хотя ей всегда было очень близко и то, чем занималась мама, и то, чем занимался отец – инженер-механик, много лет проработавший в сфере, связанной с ремонтом нефтегазового оборудования, в итоге именно отцовское инженерное направление определило выбор будущей профессии.

«Во мне всегда была некоторая борьба между медиком и инженером, — признается ученый. — Но в результате я все же выбрала нанотехнологию. Меня очень сильно заинтересовала эта сфера, и с тех пор родители меня только поддерживали, за что я им очень благодарна».

Ради того, чтобы учиться перспективной профессии, ей пришлось переехать из теплого Краснодарского края, в котором, по словам Нины, слово «наука» не особо витает в воздухе, в Новосибирск. Родители смирились и с этим, не желая препятствовать профессиональному развитию дочери.

И хотя Нина Курусь считает себя южанкой и по рождению, и по натуре, и по темпераменту, о переезде в Сибирь нисколько не жалеет. «Сибирский климат мне подошел так, как не подходил мне мой родной климат. В Краснодарском крае зимы с их небольшими плюсовыми и минусовыми температурами, но с ветром и высокой влажностью переносятся порою гораздо тяжелее. Здесь я себя чувствую очень комфортно и, кстати, после переезда в Сибирь я стала гораздо меньше болеть», — говорит она.

Впрочем, даже поступив на специальность «Нанотехнология» факультета радиотехники и электроники НГТУ, Нина еще не помышляла о большой науке.

«Я думала, что буду инженером на «нанозаводе», буду ходить в белом специальном костюме или скафандре, и мы с коллегами будем готовить нанороботов, которые будут потом бороться с какими-нибудь раковыми клетками в организме человека. Но, когда я поступила в университет, практически сразу пришло понимание, что нас готовят для работы в научном институте, к фундаментальным исследованиям. Я съездила на экскурсию в Институт физики полупроводников, у меня загорелись глаза, и с тех пор я поняла, что мне это очень интересно, и я готова заниматься научной деятельностью», — вспоминает Нина о своем пути в науку.

Сейчас она занимается исследованиями в двух очень важных направлениях. Не секрет, что современные электронные, да и не только, устройства стремятся к уменьшению размеров активных элементов. Само развитие нанотехнологий привело к необходимости создания таких исследовательских методов, которые позволяли бы выполнить исследования оптических свойств на наноуровне, то есть на уровне миллионной доли миллиметра.

«Классические методы спектроскопии, которые применялись ранее, были ограничены дифракционным пределом, то есть, позволяли проводить исследования в области, которая имеет диаметр около 300 нанометров. Если в этой области имеется объект, который гораздо меньше по размеру — в десятки, сотни нанометров – то, к сожалению, мы ничего не сможем сказать о свойствах этого объекта, И вот, чтобы исследовать оптические свойства объекта, который имеет наномасштабы, нужны дополнительные подходы», — рассказывает Нина Курусь.

«Я занимаюсь исследованием того, как то или иное вещество, тот или иной кристалл взаимодействуют со светом», — поясняет она суть своей работы. И добавляет, что спектроскопия полупроводниковых структур с нанометровым пространственным разрешением — это тематика, которая сейчас находится на переднем краю науки.

А еще она разрабатывает технологии для биосенсоров нового поколения. Технология, которую исследует Нина, основана на свойствах коротких ДНК, которые представляют собой двойную спираль. «Я изучаю, как эта короткая молекула ведет себя, если, грубо говоря, ее растянуть и разорвать», — объясняет исследовательница.

«Представьте, что молекула ДНК – это замок-«молния». Когда она застегнута – это двойная спираль. Эту молнию можно просто потянуть в разные стороны, и она разойдется по этому замочку. Это один механизм разрыва. А можно взять эту «молнию» и потянуть за разные концы. И, если мы достаточно сильные, то в определенный момент молния порвется. Это другой механизм разрыва. А есть способ, когда вы разрываете «молнию» и не первым, и не вторым способом, а как бы под некоторым углом. И исследование этих трех механизмов разрыва на одних и тех же моделях позволяет выполнить комплексное исследование и получить наиболее полное представление о механизме разрыва», — приводит пример Нина Курусь. Уникальность ее исследования как раз и заключается в том, что она исследует весь комплекс подходов, все способы.

А, проанализировав устойчивость молекулы к разрыву, объясняет исследовательница, можно сделать вывод о родстве двух образцов. Чем крепче связь, чем дольше не разрывается растягиваемая молекула, тем выше степень этого родства.

«Это может быть актуально для создания экспресс-систем для определения отцовства, родственных связей или, например, в криминалистике, для того чтобы быстро определить, связан ли тот или иной подозреваемый с биологическими жидкостями, найденными на месте преступления. Также это может быть актуально и для диагностики заболеваний.

Сравнивая ДНК, выявленную из биологической жидкости больного человека, с ДНК известных патогенов, можно определить, имеется ли ДНК возбудителя в организме этого человека. Сейчас это делается методом ПЦР, а можно пофантазировать о таких вот экспресс-системах», — говорит исследователь.

Добиться успеха в науке ей помогает целеустремленность и даже, как она признается, некоторая напористость. Словом, несмотря на хрупкую внешность и необыкновенную женственность, характер у молодого ученого сильный. И даже среди увлечений есть немного экзотические, более мужские.

Например, рыбалка или столярное дело. «Мне очень нравится заниматься изготовлением какой-нибудь фантазийной мебели. Видимо, потому что сейчас у меня идет ремонт, и я поняла, насколько сложно порой бывает найти то, что тебе действительно нравится. Как говорится, проще сделать самому», — улыбается Нина.

Впрочем, это не единственные ее увлечения. «У меня, как в известном детском стихотворении, — смеется она: «драмкружок, кружок по фото, но мне еще и петь охота». Она с детства занимается танцами, любит вязать и шить.

Молодая женщина признается, что, к сожалению, на все увлечения сразу, к сожалению, не хватает времени, поэтому некоторые приходится периодически «ставить на паузу».

А еще она очень любит животных. У нее две собаки. «Я обожаю гулять со своими собаками, уйти куда-нибудь в лес, особенно сейчас, зимой, когда морозно, свежо, когда снег хрустит под ногами. Я очень люблю пешие прогулки», — говорит Нина Курусь.

В будущем она очень хотела бы иметь больше возможностей, чтобы помогать животным: «Я пока не знаю, в каком виде это будет, сейчас я помогаю волонтерским организациям и приютам по мере своих сил. Но я хотела бы обладать достаточным количеством ресурсов для того, чтобы перейти на новый уровень в этом своем желании».

Конечно, даже у самых сильных женщин бывают трудности. Нина не скрывает, что в таких случаях какое-то время позволяет себе «погоревать». «Но я также понимаю, что нет неразрешимых проблем, что любая проблема имеет свое решение, нужно просто подумать. И мой подход – отключиться от проблемы, заняться чем-то другим, и после уже с холодной головой вернуться к этой проблеме, и решение обязательно найдется», — делится она секретом преодоления.

«Если бы меня спросили о том, к чему я стремлюсь в науке несколько лет назад, я бы, наверное, ответила что-то высокопарное. Но сейчас я изменила отношение к этому. Я хочу курировать какое-нибудь собственное научное направление, вырастить себе кадры и заниматься теми исследованиями, которые будут, в первую очередь, для меня интересны. Я уверена, что, если заниматься тем, что действительно увлекает, то можно добиться существенных результатов, которые, в том числе, принесут пользу обществу», — подытоживает Нина Курусь.

А нам пора прощаться, нас ждет встреча с новым героем.