Сервис СБП для трансграничных переводов появится в 1 квартале

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ВТБ завершил тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов и готовится запустить услугу в числе первых сразу после решения ЦБ, которое ожидается в 1 квартале 2023 года. Сервис позволит быстро и удобно отправлять привычные переводы СБП в страны СНГ: деньги будут поступать получателям мгновенно.

«Система быстрых платежей доказала свою эффективность и востребованность, в том числе за счет низкой тарифной политики. Новая опция будет способствовать еще более активному использованию сервиса среди жителей нашей страны», — отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» банка.

По словам Алексея Хранилова, в банке трансграничные переводы стали одним из ключевых проектов года. «Сегодня клиенты банка могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и Азии. Совершить трансграничный перевод онлайн можно разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона. В этом году мы продолжим активно развивать альтернативные расчеты с дружественными странами и планируем удвоить их число», — отметил Алексей Хранилов.