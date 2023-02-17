Убивает изнутри: назван напиток, который противопоказан после 60 лет

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Эксперты заявили, что безобидный и любимый многими напиток способен буквально разрушить каждую живую клетку организма, особенно людей в почтенном возрасте.

Осторожно, газировка!

Упрямые цифры медицинской статистики нашей страны гласят, что у большинства пожилых россиян наблюдаются начальные признаки сахарного диабета либо сам диабет и избыточный вес. При таких условиях значительно ухудшить своё состояние наши бабушки и дедушки могут обыкновенной газировкой, уверяет врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, сахар, которым щедро приправлены все (!!!) газировки вызывает резкий его скачок в крови человека. Любители таких напитков с лёгкостью набирают лишний вес.

Кроме того, по мнению диетолога Елены Соломатиной, газировка провоцирует ожирение печени (гипотоз), а от этого диагноза до цирроза рукой подать. Также не стоит забывать, что сахар провоцирует резкий рост злокачественных новообразований, особенно если онкопроцесс уже начался, но пока не проявился.

Немаловажный факт для стареющего организма – способность газировки буквально вымывать кальций из и без того хрупких и изношенных костей пожилых людей в возрасте 60 + (шипучие напитки содержат ортофосфорную кислоту, которая является антагонистом кальция).

По этой же «сахарной» причине другой российский врач-диетолог Марина Макиши советует людям от 60-ти лет и старше не злоупотреблять фруктами, которые содержат большое количество клетчатки и быстрых углеводов. По её словам, с большой осторожностью следует включать в свой рацион бананы, виноград и ананасы — именно в этих фруктах содержится больше всего сахаров.