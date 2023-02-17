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В Новосибирске будут делать огнеупорную экипировку для участников СВО

Фото В Новосибирске будут делать огнеупорную экипировку для участников СВО
Фото В Новосибирске будут делать огнеупорную экипировку для участников СВО

Фото предоставлено: mil.ru

В Новосибирске производитель воинского обмундирования в 2023 году увеличит производство базовой продукции в три раза.

Новосибирская Компания Giena Tactics будет выпускать из негорючих тканей весь ассортимент одежды для бойцов ВС РФ, начиная с белья. Новая боевая экипировка позволит значительно уменьшить риски получения тяжелых ожогов в ходе ведения боя и спасет жизнь многим бойцам. Об этом сообщает издание «BFM-Новосибирск» со ссылкой на руководителя компании Ивана Черкасова.

Серийное производство такой экипировки планируется запустить уже в этом году. Специальные негорючие ткани для ее создания будут поставлять как российские, так и зарубежные производители.

Чтобы удовлетворить растущие потребности российской армии, компания уже закупила новое оборудование, практически втрое увеличила штат и нарастила производство тактической одежды для нужд оборонного комплекса в пять раз. Сейчас планируется значительно расширить ассортимент баллистической защиты

Напомним, в Новосибирской области на нужды ВПК и ВС РФ работают уже сотни предприятий, в том числе представители малого и среднего бизнеса.

 

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