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общество

В Новосибирске депутаты отправили кувалды участникам СВО

Фото В Новосибирске депутаты отправили кувалды участникам СВО
Фото В Новосибирске депутаты отправили кувалды участникам СВО

Фото предоставлено: novosibirsk.er.ru

В Новосибирске объяснили, зачем отправили кувалды российским бойцам на Донбассе.

13 февраля «Единороссы» Центрального района Новосибирска передали российским бойцам в зону СВО новую партию груза. Среди прочего были отправлены и кувалды. Эта новость вызвала некоторую иронию и непонимание у пользователей социальных сетей. Поупражнялись в остроумии на эту тему и украинские боты, связав кувалды с ЧВК «Вагнер». Об этом пишет издание «Подъем».

Однако, по словам Жанны Яковлевой, исполнительного секретаря отделения ЕР Центрального района, ничего удивительного в такой «посылке» нет. Груз был собран по запросам бойцов, поэтому в него вошли инструменты, необходимые для жизни в окопно-полевых условиях: печи-буржуйки, тёплые вещи и кувалды. Шанцевый инструмент (кувалды, кирки, лопаты, ломы) — необходимая вещь в пехотных подразделениях.

Отмечается, что в подготовке груза принимали участие обыватели, представители бизнеса и активисты.

Кроме кувалд, в зону боевых действий были отправлены также маскировочные сети, стиральные машины и другие необходимые в быту вещи.

 

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