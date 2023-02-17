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В Новосибирске кошка напала на посетительницу в котокафе и покусала её

Фото В Новосибирске кошка напала на посетительницу в котокафе и покусала её
Фото В Новосибирске кошка напала на посетительницу в котокафе и покусала её

Фото: Freepik, authors - MarioGut

Об этом посетительница котокофе рассказала в отзывах на сайте-путеводителе в Новосибирске.

Одна из посетительниц котокафе оставила свой отзыв с недовольством на сайте «2ГИС». Женщина пришла в заведение вместе с другом. Пара, как рассказывает гостья, оказалась в компании вялых кошек, а потом одна из них напала на посетительницу.

«Все коты были уставшими и безжизненными, единственная кошка, которая не спала, была со скверным характером и несколько раз укусила меня и моего друга до крови»,

— пишет автор отзыва.

Посетительница сказала, что неприятные ощущения и на этом не закончились: женщине пришлось лечить опухший палец, который начал гноиться.

Представители котокафе ответили на отзыв и заявили, что предупреждали о своеобразном характере животного, которое приходит полежать на коленях, но не любит, когда её гладят. При этом у посетителей именно эта кошка пользуется повышенным вниманием.

Напомним, после 2019-2020 годов таких заведений в Новосибирске стало меньше: например, в это время закрывается котокафе Murchim в Академгородке, где находили пристанище многие брошенные животные.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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