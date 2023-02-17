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В Новосибирске ловят нарушителей скоростного режима на трассе "Северный обход"

Фото В Новосибирске ловят нарушителей скоростного режима на трассе "Северный обход"
Фото В Новосибирске ловят нарушителей скоростного режима на трассе "Северный обход"

Фото предоставлено: vk.com/gku_nso_codd

В Новосибирске мобильный комплекс «Кордон.Про.М» патрулирует участок федеральной трассы.

На очередном заседании рабочей группы ГКУ НСО ЦОДД по реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения», которое было посвящено разбору ДТП, было принято решение о необходимости патрулирования наиболее аварийного участка федеральной трассы «Северный обход» с помощью спецавтомобиля, оснащенного мобильным комплексом «Кордон.Про.М». Об этом сообщила в социальных сетях пресс-служба ведомства.

Фото В Новосибирске ловят нарушителей скоростного режима на трассе

Отмечается, что мобильный комплекс приступил к патрулированию участка трассы с 10 по 25 км в начале недели. Он регистрирует скорость движения транспорта в общем потоке.

Напомним, мобильный комплекс «Кордон.Про.М» автоматически фиксирует нарушения Правил дорожного движения в зоне контроля, а в случае обнаружения таковых формирует доказательную базу: фото с номерными знаками автомобиля, видеозапись нарушений и пр. Также комплекс может «пробивать» проезжающие в зоне его контроля автомобили по базам ГИБДД на предмет выявления тех, кто находится в розыске.

Водителей призывают быть особенно внимательными на дороге, соблюдать ПДД и при выезде на трассу руководствоваться погодными условиями.

 

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