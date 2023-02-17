В Новосибирске на День города улица Ленина станет пешеходной

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске улицу Ленина сделают пешеходной на день города 25 июня.

В Новосибирске улицу Ленина сделают пешеходной на День города. Об этом сообщила Анна Терешкова «АиФ-Новосибирск».

Движение для автомобилей перекроют на небольшой срок. Улицу украсят цветами, зонтами и фонарями.

Украшения разместят на подвесном потолке, где на Новый год крепили новогоднюю иллюминацию.

Как ранее писал Сиб.фм, улицу Ленина открыли в феврале 2023 года, которая была закрыта с 4 ноября.