В Новосибирске на экологическом форуме рассказали о важности сортировки мусора

Фото: Дарья Мелехова

Студенты вузов столицы Сибири рассказали, как они помогают ровесникам начать осознанно подходить к утилизации отходов и почему это положительно влияет на окружающую среду.

17 февраля в Сибирском государственном университете геосистем и технологий (СГУГиТ) прошёл форум на тему «Экология здесь и сейчас», где обсудили вопросы раздельного сбора и переработки мусора.

На мероприятии выступили студенты НГУЭУ, СГУГиТа, СГУВТ. Они рассказали о молодёжных организациях, которые занимаются вопросами экологии, проводят лекции о том, как правильно утилизировать отходы и почему важно заниматься раздельным сбором мусора.

На форуме присутствовали депутат Совета Депутатов Новосибирска Екатерина Козловская, депутат Заксобрания региона Дмитрий Козловский, заместитель министра природных ресурсов и экологии области Николай Нечитайло, представитель регионального министерства ЖКХ и энергетики Алексей Фёдоров и руководитель проектов группы компаний «Тайгер-Сибирь» Павел Арбатский.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Дмитрий Козловский отметил, что просвещение населения, в частности молодёжи, — основная задача, которая стоит перед экологами.

«В Новосибирской области планируют построить комбинаты для переработки мусора, но, чтобы система работала полноценно, важно, чтобы жители осознанно подходили к сортировке отходов. Мы надеемся, что инициативные студенты, которые изучают эти вопросы, смогут донести ровесникам, почему это необходимо и новое поколение станет более осознанно подходить к этому вопросу», — отметил парламентарий.

Он добавил, что профессия эколога перспективна. Власти всё больше финансов и времени выделяют на решение проблем окружающей среды. На форум пригласили представителей Минприроды и МинЖКХ, потенциальных работодателей будущих специалистов. Козловский отметил, что подобные мероприятия позволяют молодым людям заявить о себе.