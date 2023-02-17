В Новосибирске перекроют движение по двум улицам из-за строительства моста через Обь

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В Левобережной части Новосибирска ограничат проезд в ночное время

В Левобережной части Новосибирска изменится схема проезда сразу по двум улицам. Ограничения связаны со строительством четвертого моста через Обь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 21 по 28 февраля автотранспорт не сможет проехать по улице Станиславского, от площади Энергетиков до площади Труда. Объезжать придется через Станционную, Котовского и Бетонный проезд. А с 15 по 22 марта перекроют улицу Широкую. Объехать этот участок можно будет по Ватутина.

Уточняется, что ограничения будут действовать только в ночное время: с 23.00 до 05.00

Напомним, строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске, которое было сопряжено с чередой скандалов, близится к завершению. Подрядчик сообщает, что по отдельным инфраструктурным элементам готовность составляет 70-80% и обещает сдать объектк концу года.