В Новосибирске переселенцы из Херсонской области получили жилищные сертификаты на 28,5 миллионов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области первые переселенцы из Херсона получили сертификаты на покупку квартир.

Первые восемь семей из Херсонской области и Херсона получили жилищные сертификаты на приобретение недвижимости в Новосибирской области. Сертификат можно использовать для приобретения квартир в новостройках либо на вторичном рынке. Об этом Сиб.фм сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков.

Министр отметил, что средства на сертификаты были выделены из федерального бюджета. Всего около 28,5 миллионов рублей.

"Всего в очереди на приобретение жилья стоит 39 человек переселенцев их Херсонской области. Первые восемь сертификатов получили граждане, ранее остальных включенные в очередь", — пояснил Колмаков.

Сертификаты на покупку недвижимости являются именными и бессрочными.

После приобретения жилья по сертификату, граждане должны представить в министерство строительства договора купли-продажи и выписку из Единого государственного реестра. После этого средства по сертификату в течение пяти рабочих дней перечисляются на счет продавца.