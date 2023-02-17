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В Новосибирске «Подорожник» выиграл конкурсы по «комфортным остановкам»

Фото В Новосибирске «Подорожник» выиграл конкурсы по «комфортным остановкам»
Фото В Новосибирске «Подорожник» выиграл конкурсы по «комфортным остановкам»

Фото: Depositphotos

В Новосибирске установят десять новых остановочных навесов.

Победителем трёх конкурсов по остановочным павильонам на территории пунктов «Областная больница», «Ул. Народная», «Завод Торгового оборудования» стала компания ООО «Подорожник-Новосибирск». Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии. Фирма стала единственным участником конкурса.

Также инвестор установит еще три навеса на других остановочных пунктах — всего шесть навесов, уточнили в мэрии.

Фото В Новосибирске «Подорожник» выиграл конкурсы по «комфортным остановкам» 2

Кроме того, один навес установит инвестор ИП Хажаева на остановочном пункте ПКиО «Березовая роща». Также позже этот же предприниматель разместит три навеса на других остановках, наименование которых станет известно после заключения инвестиционного договора. Таким образом, всего в Новосибирске обновят 10 остановочных павильонов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска отказалась от концессии для установки «умных» остановок из-за низкого интереса инвесторов. Теперь предприниматели смогут выкупать павильоны по одному. По новым условиям каждый инвестор сможет создать 1 павильон и получить его в свою собственность, но при этом построит и передаст несколько остановочных навесов в собственность города. Также все остановки должны быть выполнены «в едином архитектурном стиле в рамках инвестиционных договоров».


 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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