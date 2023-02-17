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общество

В Новосибирске популярный пляж «Наутилус» будет закрыт летом 2023 года

Фото В Новосибирске популярный пляж «Наутилус» будет закрыт летом 2023 года
Фото В Новосибирске популярный пляж «Наутилус» будет закрыт летом 2023 года

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске пляж «Наутилус» не будет работать летом 2023 года.

В Новосибирске летом 2023 года закроют пляж «Наутилус». Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на вице-мэра Анну Терешкову.

Пляж «Наутилус» будет закрыт из-за строительства четвертого моста, хотя в планах сначала такого не было.

Кроме этого, не откроют и пляж возле нового ЛДС «Арена» из-за воды, непригодной для купания.

«Из-за того, что река Тула загрязнена, нельзя открыть на парке «Арена» пляж, согласования мы не получим», —пояснила Терешкова.

Сейчас мэрия решает вопрос минприроды о возможном очищении и реновации пространства.

Вице-мэр поделилась, что РАН в Академгородке отказалась передавать мэрии в собственность Центральный пляж. Муниципалитету предложили арендовать участок, однако в таком случае мэрия не сможет вложить туда деньги.

Как ранее писал Сиб.фм, о закрытии пляжа стало известно в ноябре 2019 года. Стройплощадку на этом месте развернули весной 2020-го, тогда на территории выставили ограждения.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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