В Новосибирске реконструируют музей им. Кондратюка за 172 млн

Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске до конца следующего года планируют провести реконструкцию музея имени Кондратюка.

В Новосибирске запланировали реконструкцию музея имени советского учёного, одного из основоположников космонавтики, Ю. В. Кондратюка. Об этом сказано на сайте госзакупок. Заказчик — Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска

Начальная стоимость контракта — 172,1 млн рублей, сказано в заявке. Работы по реконструкции здания на Советской улице должны быть завершены до 31 декабря следующего года. Средства на ремонт здания выделили из федерального бюджета.

Перечень работ включает в себя ремонт кровли, реконструкцию фундамента и подвала и реставрацию стен.

Напомним, 1 декабря Анатолий Локоть сообщил, заявка на ремонт аварийного здания музея Кондратюка на улице Советской была включена в федеральный проект. Здание требует глобальной реконструкции.

В данный момент музей, здание которого построили в 1924 году, законсервирован, а его экспонаты перестали быть доступны для горожан. Инженер изобретатель Юрий Кондратюк работал в доме на Советской на протяжении трех лет.